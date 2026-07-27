月之暗面开放Kimi K3 参数达2.8万亿 成全球最大开源模型

月之暗面今日（27日）开放旗下模型Kimi K3供公众下载，进一步扩大其在全球开源软件社群的影响力，并有望为专门托管第三方开源模型的云端AI运算供应商带来业务增长。公司亦将在技术报告中，进一步披露K3模型架构、训练过程及评估基准的详细资讯。

开发者可免费下载及调整技术

据彭博报道，月之暗面在周一释出Kimi K3的权重，开发者可免费下载、调整并托管该技术。公司创办人杨植麟早前表示，希望透过专注于开放性，以及比美国竞争对手专有系统更高的可用性来赢得用户。

近来以DeepSeek为首的国产AI模型因价格实惠，且性能可与美国产品相媲美，在全球人气飙升。Kimi K3的首次亮相及基准测试表现，已让月之暗面的每日销售额增长至少6倍，并在本月引发部份AI股票抛售，显示国产AI正逐渐缩小与美国AI巨头OpenAI及Anthropic的差距。

报道又指出，Kimi K3拥有2.8万亿个参数，成为全球最大的开源权重模型，同时具备100万个词元的上下文视窗，能够在单一提示中处理大量文件或程式码库。

另一方面，月之暗面的成功使其成为美中科技角力的焦点。一位白宫官员早前指控公司使用被禁止的英伟达晶片训练K3，并再次提及「蒸馏」，即非法从顶级竞争对手的模型中提取数据输出，以提升自身性能。