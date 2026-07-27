期指本周四结算前 料难有明确方向｜古天后

7月27日，大致多云，有骤雨及狂风雷暴，初时雨势颇大。中东局势仍紧张，不过巴基斯坦据报探索重启陷入僵局嘅美伊谈判途径，国际油价高位回落，道指上周五一度反弹406点，收市仍升235点或0.46%，报收51947；标指仅弹3点或0.05%，报收7411；纳指跌161点或0.64%，报收24975。不单止纳指续软，费城半导体指数挫4.25%，虽然英特尔业务见起色，但股价跌7.9%，美光MU跌7%，SK海力士ADR跌8.8%。

美国7月服务业采购经理指数（PMI）初值为53.6，市场预期为51.5。美国6月份新屋销售按月升1.6%，至以年率计62.8万间，多过预期的60.7万间。美国10年期债息曾跌5.3基点至4.65厘；2年期债息降5.1基点至4.309厘，其后跌幅都明显收窄。美汇指数反复曾跌0.19%至101.25，其后回稳；日圆最多升0.13%。

港股上周反复争持，按周再升401点至24963收市，虽然跌穿5日线，但仍守于10、20及50日线之上，而10及20日线已升穿50日线，早已发出黄金交叉利好讯号，而100及250日线则尚待修复。港股目前仍于数条平均线之间穿梭，并于24800至25300水平之间整固，一旦企稳100日线即约25200水平，料可继续向上挑战25500及25700阻力。

恒指首个支持为24800

值得留意为大市成交在本轮升浪中，未能做到价量齐升，而科指更开始形成一个小圆顶，反映重磅科技股如强弩之末，已乏上升动力，有机会拖累整体大市表现。如本周恒指继续整固，首个支持为24800约10日线水平，而最重要支持为7月17日之大阴烛底部24332，一旦跌穿此阴烛底部，7月份整个反弹浪有机会结束，如本周再考验24300水平，必要迅速重返10日线，则反弹有望延续。

本周四为期指结算日，今日开始踏入转仓高峰期，料大市周初未必有太大方向，或继续于几百点内上落，直至期指结算后，方有更明确方向。

古天后