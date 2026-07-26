DeepSeek据报暂停第二轮融资 因梁文锋不满交流会言论疯传

据彭博引述消息报道， DeepSeek已告知其第二轮融资的潜在投资者暂停交易，部分原因是创办人梁文锋不满其在首轮融资期间对投资者发表关于中美AI竞争的言论在网上疯传有关。DeepSeek于今年6月完成首轮融资，筹集了70亿美元。

日后或重启交易流程

报道指出，DeepSeek已口头告知部分潜在投资者，不会像预期那样在未来几天签署投资协议，但可能会在日后重启交易流程。DeepSeek完成首轮融资后，原本计划额外筹集至少100亿元人民币资金，最终金额则可能取决于签约投资者数量而增加。

另一方面，早前有报道指梁文锋和投资者一场近4小时的交流会讲话流出，其中梁文锋向投资者解释了公司的愿景、开源与商业化的矛盾、未来AGI（通用人工智能）的技术路线、算力瓶颈等。

强调「只赚合理利润」

谈及创业初衷时，梁文锋强调DeepSeek并不是一家以商业利益最大化为目标的公司，并一再强调克制很重要，「只赚一个合理的利润」，而不是利润最大化，按照传统商业逻辑去思考。

此外，梁文锋提到中国AI人才储备并不缺乏，差距更多来自算力资源投入，而现时DeepSeek跟美国差距可能落后两年，但只用美国20分1的算力把这个事情做出来，未来冀将时间缩到3至6个月，甚至某些方面超越他们。他又认为，国产晶片替代迎来历史性机会，相信未来一年市场将扭转「用不起来、不好用」的认知，甚至指英伟达CUDA的护城河正快速被瓦解，但国产晶片唯一问题是产能不够。