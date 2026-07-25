Nvidia斥10亿美元入股Naver 伙SK建AI数据中心 料明年投入使用

Nvidia周五（24日）宣布将向南韩网络与云端服务龙头Naver投资10亿美元，以助其建立AI数据中心。此外，Nvidia亦与SK集团合作，在南韩建造超过2吉瓦（GW）的AI数据中心，相当于150万户家庭用电量，以及将于明年投入使用。

「现在是韩国的黄金时代」

据彭博报道，Nvidia给予Naver的资金能够让其数据中心规模一举扩大两倍以上，而且其硬件设备，未来将全面采用Nvidia旗下顶尖AI零件。这座数据中心由Naver和美国私募股权基金Brookfield共同开发，将使用Nvidia的AI运算硬件。

Nvidia行政总裁黄仁勋表示，「现在是韩国的黄金时代」，在半导体业务及工业业务蓬勃发展，有能力帮助世界建立AI基础设施。Nvidia又提到，将协助海力士设计未来HBM晶片，有助确保记忆体供应。

与SK战略倡议价值逾5000亿美元

黄仁勋又指，Nvidia与SK集团合作的「AI战略倡议 」总价值超过5,000亿美元。有关数字包括Nvidia购买记忆体晶片的资金，以及SK集团购买Nvidia超级电脑的资金，所以双方交易额将达到5,000亿美元。

另一方面，黄仁勋认为投资Anthropic PBC和OpenAI等公司不仅有助于自身业务发展，也能带来投资报酬。但有批评人士担忧，此类举措会人为抬高需求，并称这为循环交易。

此外，Nvidia与Amkor Technology Inc.早前签署了一项价值15亿美元的协议，旨在帮助该公司提升其晶片封装能力。此外，Nvidia近期也访问了日本，并与机器人供应商和丰田汽车公司达成了合作协议。

