苹果首款折叠iPhone传量产 抢华为市场 内媒：供应商蓝思业绩有望大反弹

今年消费电子市场最瞩目的焦点，莫过于苹果（Apple）即将推出的首款折叠iPhone。近日市场传出，该款新机已正式进入量产阶段。据研究机构Counterpoint Research预测，苹果首款「折芒」手机的市占率有望达到25%，未来将与华为瓜分全球近半的折机市场。随着苹果折机备受关注，为其提供超薄柔性玻璃（UTG）的核心供应商蓝思科技（6613）再次成为焦点。内媒分析指出，若进展顺利，由人称「手机玻璃女王」周群飞掌舵的蓝思科技，有望在今年下半年凭借这批苹果订单迎来业绩大反弹。

近日市场传出，苹果首款折叠iPhone新机已正式进入量产阶段。（网上概念图片）

据有「最强苹果分析师」之称的天风国际分析员郭明𫓹最新产业调查，折叠iPhone在2026年下半年的组装出货量约为700至800万部。由于蓝思科技的UTG玻璃在该项目中渗透率极高，公司副总经理兼财务总监刘曙光早前亦在电话会议中透露，其UTG产品在大客户项目中的占有率处于领先地位。他预期，随着下半年产品正式发布，将为公司带来显著的利润增长。

周群飞在2003年成立「蓝思科技」，取自镜片英文「lens」的谐音。

另外，花旗发表报告，预期苹果明年将推出折叠iPhone，并指蓝思科技凭借其UTG、PET材料及玻璃支架技术，将成为主要受惠者，估计每部折机可为公司增加超过50美元的价值。该行给予蓝思「买入」评级，目标价为26元，折合相当于预期明年预测市盈率19.3倍。

首季业绩罕有「见红」

事实上，蓝思科技今年初的成绩单并不算理想。今年第一季公司出现了近4年来的首次单季亏损，由盈转亏1.5亿元（人民币，下同），营业收入141.4亿元，按年跌17.1%。管理层解释，主要是消费级存储缺货，令智能手机及电脑类收入减少。不过，整体市场疲弱并不代表缺乏局部机遇。内媒分析指，蓝思科技瞄准了表现依然强劲的高阶及折叠屏幕手机市场，而其「杀手锏」正是折芒最外层的防护盖板——超薄柔性玻璃UTG。

与苹果结缘20年

回顾蓝思科技的发展历程，早于第一代iPhone面世前，公司已与苹果结下不解之缘。2006年，苹果决定将首代iPhone的塑胶面板推倒重来并改用玻璃屏幕，最终在全球供应商中相中蓝思科技。周群飞带领团队与苹果反复研发，成功打造出划时代的玻璃面板。此后蓝思科技深度参与了iPhone、iPad、Mac以至Apple Vision Pro等核心产品的研发与生产，周群飞更因此赢得「手机玻璃女王」美誉。

蓝思科技与苹果公司合作多年，周群飞与库克也私交甚笃。（网上图片）

今年5月，美国总统特朗普访华并出席国宴，据央视画面显示，最少有10位中国企业家获邀出席，其中蓝思科技董事长周群飞获安排坐在全球首富马斯克（Elon Musk）与苹果行政总裁库克（Tim Cook）中间，同桌更有Nvidia行政总裁黄仁勋，足见其与苹果及科技巨头的深厚私人与商业关系，双方合作多年，周群飞与库克本身亦私交甚笃。

周群飞在国宴上坐在全球首富马斯克与苹果公司行政总裁库克中间。（中央电视台截图）

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在蓝思科技的收入结构中，最常被市场质疑的是其「苹果依赖症」。上市前，苹果公司贡献了蓝思科技约五成的营业额；上市后，该比例更一度飙升至七成。与单一客户深度绑定的直接后果，是其业绩与苹果的产品周期息息相关。

2016年，受iPhone 6s系列销量逊预期影响，蓝思全年纯利大跌逾两成；2018年，受高通禁令及iPhone XR销情欠佳拖累，录得上市后首次单季亏损。至于2021年，因苹果供应链竞争加剧及产品迭代放缓，公司纯利再度受压。

周群飞近年带领公司积极开拓新能源汽车及AI算力硬件等高增长领域。（网上图片）

然而，内媒分析认为，从另一角度看，在这些业绩起伏中，蓝思科技始终稳占苹果核心供应商的地位，某程度上也反映苹果难以轻易与其「分手」。以今次供货的UTG为例，其厚度需控制在30微米以下，且要承受数十万次反复弯折，当中涉及化学减薄、强化及切割等高难度工艺，令对手难以轻易取代。

部署万亿级新赛道

同时，蓝思科技正积极开拓新能源汽车及AI算力硬件等高增长领域。公司已成为Tesla全球一级核心供应商，智能汽车及座舱类业务持续增长并成为第二大业务板块。同时，蓝思科技透过收购「元拾科技」成功获得英伟达Nvidia推荐供应商认证，提供解决AI算力散热痛点的组件，加上在人形机械人领域的万台级产线布局，未来能否在新兴市场成功复制「苹果模式」，绝对值得投资界注视。

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