Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普不满Google等科企遭巨额罚款 扬言将对欧盟加征关税 「美国不是欧洲的提款机」

商业创科
更新时间：14:53 2026-07-25 HKT
发布时间：14:53 2026-07-25 HKT

欧盟委员会早前指Google违反数码市场法，滥用市场支配地位，判罚8.9亿欧元（约80亿港元）。美国总统特朗普发文称，欧盟对美国科技企业不公平地征收罚款，将对欧盟的贸易手段展开301调查，并威胁对欧盟加征新关税。

特朗普周五在社交平台Truth Social发文，批评欧盟先后对苹果、Meta及亚马逊等企业处以巨额罚款，现时又没给合理解释的情况下判罚Google10亿美元，令Google的总罚款达180亿美元。

他形容，欧盟的做法是违法和不符合道德标准，掠夺美国企业和纳税人，强调美国不是亦不会容许成为欧洲的「提款机」。美国将就欧盟抢掠美国企业及纳税人行为展开301调查，他威胁称会尽可能最快对欧盟货物加征高额关税。

Google此前被指利用搜寻引擎优先推荐自家服务，使竞争对手处于不利地位，欧盟委员会决定对其搜寻业务开罚4.6亿欧元；另外，Google也因限制应用程式开发商引导消费者前往Play Store以外的平台购买服务或内容，因而再被欧盟罚款4.3亿欧元，总共被罚8.9亿欧元。

至于特朗普政府近期已多次动用301条款作为贸易工具，包括以涉及强迫劳动为由，宣布对包括欧盟在内60个经济体加征10%至12.5%关税。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
00:48
台风红霞．持续更新︱天文台改发三号强风信号 料未来一两小时或受冰雹影响
社会
22分钟前
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
6小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
9小时前
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
社会
1小时前
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
01:06
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
影视圈
22小时前
「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造 28岁神奇再度发育 揭廖安丽前夫叶青霖出家真相
「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造  28岁神奇再度发育  揭廖安丽前夫叶青霖出家内幕
影视圈
5小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
2026-07-24 12:09 HKT
台风红霞逼近，深圳将台风预警升至蓝色。微博@中国天气
台风红霞︱深圳发「蓝色」预警地铁明或延迟营运 惠州全市「五停」
湾区时事
5小时前
狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风
02:29
狗只入食肆︱谢展寰：31间退出计划因客人不接受 吁食肆先审视经营模式勿盲目跟风
社会
6小时前