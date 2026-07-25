特朗普不满Google等科企遭巨额罚款 扬言将对欧盟加征关税 「美国不是欧洲的提款机」

欧盟委员会早前指Google违反数码市场法，滥用市场支配地位，判罚8.9亿欧元（约80亿港元）。美国总统特朗普发文称，欧盟对美国科技企业不公平地征收罚款，将对欧盟的贸易手段展开301调查，并威胁对欧盟加征新关税。

特朗普周五在社交平台Truth Social发文，批评欧盟先后对苹果、Meta及亚马逊等企业处以巨额罚款，现时又没给合理解释的情况下判罚Google10亿美元，令Google的总罚款达180亿美元。

他形容，欧盟的做法是违法和不符合道德标准，掠夺美国企业和纳税人，强调美国不是亦不会容许成为欧洲的「提款机」。美国将就欧盟抢掠美国企业及纳税人行为展开301调查，他威胁称会尽可能最快对欧盟货物加征高额关税。

Google此前被指利用搜寻引擎优先推荐自家服务，使竞争对手处于不利地位，欧盟委员会决定对其搜寻业务开罚4.6亿欧元；另外，Google也因限制应用程式开发商引导消费者前往Play Store以外的平台购买服务或内容，因而再被欧盟罚款4.3亿欧元，总共被罚8.9亿欧元。

至于特朗普政府近期已多次动用301条款作为贸易工具，包括以涉及强迫劳动为由，宣布对包括欧盟在内60个经济体加征10%至12.5%关税。

