高通全线晶片据报9月起加价至少一成 称成本持续飙升

随著人工智能（AI）相关需求呈爆发式增长，硬件供不应求。制造商积极扩产，同时掀起加价潮。全球最大智能手机芯片制造商高通（Qualcomm，QCOM）据报通知客户客户，称因无法自行消化持续攀升的成本，将自9月起将旗下产品价格上调双位数百分比。

高通美股周五收市跌2.4%，收报166.97美元。

《彭博》报道指，高通周五（24日）向客户发信通知加价事宜，表示已无法自行消化供应商带来的成本上涨，并曾尝试从新的渠道获取替代零部件，称此次价格上调将适用于9月1日以后发货的产品。

事实上，包括台积电（TSM）及美光（MU）等硬件制造商早前已先后有消息指将会加价，当中美光加价的消息更引来苹果公司（AAPL）行政总裁库克批评，其后美光高层公开「暗讽」苹果曾疯狂压价到三分之一，导致行业无力扩产。

