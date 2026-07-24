智元创新启动香港上市计划 曾传目标估值400至500亿元

本港有望再添一只机械人概念股，内地人型机器人公司智元创新正式公布，已启动赴港上市相关流程。早前传出该公司以200亿美元估值冲刺IPO（首次公开招股），已引入中信证券为辅导券商。智元创新预期2026年度将实现40亿元人民币收入。去年外电指，该公司上市目标估值介乎400亿至500亿元。

智元创新成立约3年，目前拥有覆盖轮式、半人形、人形及四足机械人的完整产品组合，今年6月其第1.5万台机械人量产下线。在智能能力方面，智元创新构建涵盖作业智能、运动智能及交互智能的「三智一体」全栈模型架构，使机械人具备自主交互、稳定运动、自主规划及复杂任务执行能力，并逐步由实验室展示走向工业及商业场景的实际应用。

据市场研究机构Omdia统计，智元创新2025年通用人形机械人出货量超过5100台，位居全球第一，占全球人形机械人市场约39%。另据灼识咨询相关数据，按2025年及2026年第一季度收入计，智元创新为全球最大的通用AI机械人公司。