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周大福成世界剑击锦标赛钻石赞助商 本港首次主场 赠每位港队足金手绳

商业创科
更新时间：19:15 2026-07-24 HKT
发布时间：19:15 2026-07-24 HKT

周大福（1929）公布，成为香港首个主办剑击界顶尖级别比赛「世界剑击锦标赛 2026」钻石赞助商，全力支持中国香港代表队出战世界级体坛盛事，并以实际行动推动本地体育发展及青年运动文化。周大福珠宝集团社会公益总监刘明燕表示，透过支持中国香港代表队与这次世界级赛事，集团希望以足金剑击工艺精品手编绳向运动员送上祝福，同时鼓励更多年轻人从体育中学习坚持、勇气与自信。

打造足金手编绳为香港剑击健儿打气

周大福指，香港作为今届世锦赛主办城市，将在国际舞台上展现卓越的体育实力与独特的城市魅力，集团亦打造足金剑击工艺精品手编绳，送赠予每位港队剑击运动员以及中国香港剑击总会。

周大福表示，手绳配以圆形足金饰件，精雕官方赛事标志、剑击图案及「Hong Kong China 2026」字样，并糅合黑黄相间的精细手工编织绳设计，将荣耀象征、精湛工艺与时尚美学凝聚于腕间，极具纪念及收藏价值。集团又指，出战本届赛事的24位中国香港代表队成员已于记者会上率先佩戴这款手编绳，象征集团与全城一同为香港剑击健儿加油打气。 

此外，剑击运动员出身的男歌手王嘉尔（Jackson Wang）昨日宣布将在本周六（25日）现身「Kerry 世界剑击锦标赛2026」，但暂未披露详情。

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