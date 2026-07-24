Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB完成改名「无线集团」 许涛：积极拥抱移动互联网和AI

商业创科
更新时间：18:32 2026-07-24 HKT
发布时间：18:32 2026-07-24 HKT

无线集团（TVB，511）宣布正式完成更名，公司名称由「电视广播有限公司」更改为「无线集团有限公司」，英文名称亦改为「TVB Limited」。无线集团行政主席许涛表示，TVB不单是一间电视台，而是一间跨媒体娱乐集团，地域上把本土市场扩展到大湾区，在技术上积极拥抱移动互联网和AI。

「续写属于这个时代的无线故事」

许涛表示，面对多变的大环境，TVB选择主动求变，进行全面性、彻底的改革，成为一间跨媒体娱乐集团，是次更名是「携手续写属于这个时代的无线故事」。他称，经过过去5年的改革，TVB在内容创作上更加开放；在业务上越来越多元化；在地域上把本土市场扩展到大湾区；在技术上积极拥抱移动互联网和AI。

藉爆款IP从影视作品延伸

他又指，「无线」由1967年启播以来，记载了香港的历史，亦承载了几代香港人的集体回忆，其制作的内容除了透过电视机，亦透过TVB的数码平台矩阵传送到观众的手机、电脑和平板及社交媒体帐户上。他指出，正将受观众欢迎的「爆款」内容，打造成为具有商业生命力的IP（知识产权），并不止在影视，更延伸至授权商品、沉浸式体验、文旅场景等多元生态。

汪明荃：将影响力延至更广阔华人世界

TVB在许涛、总经理（商务营运）萧世和率领过百名行政人员及艺人出席更名发布会，无线一众小生花旦亦盛装登场。「阿姐」汪明荃坦言，今次更名意义深远，充分体现TVB与时并进、勇于蜕变的决心。

汪明荃认为，无论科技如何演变、平台如何更迭，好内容始终是TVB最核心的竞争力；而大湾区的深度投入，更为公司开拓了崭新的内容市场与业务版图，令TVB在拥抱数码及人工智能新机遇的同时，亦能将影响力延伸至更广阔的华人世界，对公司日益多元的发展方向深感鼓舞。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
01:20
【有片】葵涌的士争执案 警车开咪与6旬男乘客粗口对骂 涉事警被调离岗位
突发
4小时前
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
伍咏薇物理治疗师二哥罕现身  温文尔雅撞样刘伟强  妹妹32年前赠名表现今饭叙齐戴上
影视圈
8小时前
黄泽锋婚姻陷入危机？因教女有分歧直斥太太野蛮又小器 陈丽丽反驳：佢坚持系我问题
黄泽锋婚姻陷入危机？因教女有分歧直斥太太野蛮又小器 陈丽丽反驳：佢坚持系我问题
影视圈
4小时前
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
01:05
甄珍于前夫谢贤离世后首露面  「一代玉女」真实状态曝光  早前为挚爱逝世崩溃惹关注
影视圈
9小时前
妻子出轨移英港人 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同婚姻背叛有关｜Juicy叮
移英港妻出轨 顾家慈父婚变以泪洗面 为「一件事」深感自责 网民：好多回流同背叛有关｜Juicy叮
时事热话
8小时前
「姐姐」下周入屋 新手雇主急问注意事项 过来人传授9大「收服」外佣秘笈 倡一招定下「红线规矩」｜Juicy叮
「姐姐」下周入屋 新手雇主急问注意事项 过来人传授9大「收服」外佣秘笈 倡一招定下「红线规矩」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
01:04
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
19小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
01:37
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
2026-07-23 16:57 HKT
沈卓盈5岁子劲醒目卖旗主动出击 手长脚长五官倒模妈咪 母曾揭陷凑仔焦虑身心俱疲
沈卓盈5岁子劲醒目卖旗主动出击 手长脚长五官倒模妈咪 母曾揭陷凑仔焦虑身心俱疲
影视圈
20小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT