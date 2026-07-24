TVB完成改名「无线集团」 许涛：积极拥抱移动互联网和AI

无线集团（TVB，511）宣布正式完成更名，公司名称由「电视广播有限公司」更改为「无线集团有限公司」，英文名称亦改为「TVB Limited」。无线集团行政主席许涛表示，TVB不单是一间电视台，而是一间跨媒体娱乐集团，地域上把本土市场扩展到大湾区，在技术上积极拥抱移动互联网和AI。

「续写属于这个时代的无线故事」

许涛表示，面对多变的大环境，TVB选择主动求变，进行全面性、彻底的改革，成为一间跨媒体娱乐集团，是次更名是「携手续写属于这个时代的无线故事」。他称，经过过去5年的改革，TVB在内容创作上更加开放；在业务上越来越多元化；在地域上把本土市场扩展到大湾区；在技术上积极拥抱移动互联网和AI。

藉爆款IP从影视作品延伸

他又指，「无线」由1967年启播以来，记载了香港的历史，亦承载了几代香港人的集体回忆，其制作的内容除了透过电视机，亦透过TVB的数码平台矩阵传送到观众的手机、电脑和平板及社交媒体帐户上。他指出，正将受观众欢迎的「爆款」内容，打造成为具有商业生命力的IP（知识产权），并不止在影视，更延伸至授权商品、沉浸式体验、文旅场景等多元生态。

汪明荃：将影响力延至更广阔华人世界

TVB在许涛、总经理（商务营运）萧世和率领过百名行政人员及艺人出席更名发布会，无线一众小生花旦亦盛装登场。「阿姐」汪明荃坦言，今次更名意义深远，充分体现TVB与时并进、勇于蜕变的决心。

汪明荃认为，无论科技如何演变、平台如何更迭，好内容始终是TVB最核心的竞争力；而大湾区的深度投入，更为公司开拓了崭新的内容市场与业务版图，令TVB在拥抱数码及人工智能新机遇的同时，亦能将影响力延伸至更广阔的华人世界，对公司日益多元的发展方向深感鼓舞。