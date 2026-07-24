美国新关税对港影响不大 马时亨料今年出口增逾20%「香港一向以灵活见称」

美国根据《1974年贸易法》第301条，对香港在内的60个经济体加征新关税，税率为10%或12.5%。贸发局主席马时亨估计，有关关税对香港出口影响不大，不会改变对今年本港出口增长逾20%的预期。

9月习特会或改关税政策

马时亨指出，早前对香港全年出口增长20%的预测非常保守，「都会系28、29%，而唔系21%𠮶种」，故是次关税影响不大，并憧憬9月习特会，美国有可能改变关税政策。

马时亨又表示，在现今地缘政局下，难以长远判断贸易前景，「就算5个月都好难讲」，但香港一向以灵活、有韧力见称，相信面对各种风波，可以很快适应挑战。

港成全球第五大商品贸易经济体

贸发局研究总监庞溟解释，美国此举只是取代早前另一个征收关税的方式，而且部分不少产品可获豁免关税，故实际影响不大。

另外，香港今年成为全球第五大商品贸易经济体，商品贸易总额达1.585万亿美元，仅次于中、美、德、荷四国。马时亨指，在人口相对较小的地方达成有关成绩，是令人鼓舞，足以港人自豪，并强调贸易对香港经济非常重要。

贸发局60周年推两大优化措施

贸发局公布，藉成立60周年的新起点，推动两大优化措施，包括重新配置职能，以「产业群组策略」设立六大产业群组；同时重新分配全球办事处资源，著力开拓新市场商机，包括中亚、中东、北非等高增长市场。马时亨表示，近年中小企因地缘政治局势而面对很大挑战，贸发局冀新措施加强在「全球南方（Global South）」的经济纽带联系，发挥香港内联外通的角色。

马时亨指出，贸发局将在未来6至9个月在埃及开罗新增顾问办事处，以强化本局在非洲的现有布局，令全球办事处将增至52个。

从北美调配资源至南美欧洲等

他指出，上任主席一年以来，花大量时间研究优化措施，最终决定不关闭任何据点，而是调配资源，例如从增长放缓的北美资源分配更多至南美洲、欧洲资源著眼北欧市场的增长等，早前随行政长官出访的中亚哈萨克阿拉木图顾问办事处亦将加强人手资源，进一步帮助香港商家在中亚五国发展。他指出，目前东盟、中亚、中东、北非、南美洲等「全球南方」增长急速，贸发局务求开拓更多新兴市场，借此配合内地企业加速出海的步伐，把握新经济走廊带来的机遇。

贸发局总裁张淑芬指出，在资源有限之下，团队将「转身快」，快速、灵活在不同市场把握商机，如具备天时地利便即时行动，例如带团出访等；而当一些市场出现地缘政治局势风险或会减少分配资源，适时重新投入。

设六大产业群组 精准支援业界

另一方面，贸发局指出，为更精准支援业界应对复杂多变的全球贸易环境，改以「产业群组策略」（cluster approach）为核心，重新配置职能，设立六大产业群组，包括金融及专业服务、全球网络及供应链、科技及数码创新、大健康及创意产业、消费品及生活时尚，以及企业规划。

张淑芬指出，这种产业群组模式不仅提升营运效率，更提升内部的协同效应，为企业提供更全面的一站式全球支援，企业无论参加本地国际展览或会议、开拓新市场等，都可以透过贸发局产业群组单一接触点，获得一站式全面支援。

重组高层架构 减汇报层级增效率

有关举动亦重组贸发局高层架构，从过去2名副总裁及3名助理总裁，改为6名副总裁管理六大产业群组。张淑芬解释，此举将汇报层级减少，借此提升决策效率。她强调，局方是以产业为先、以客户为先，按照中小企的产业生态圈变化来制定方案，员工基本工作不变，该做法可以在人手不变之下提升服务质素。