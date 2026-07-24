富邦银行伙3商场推消费奖赏 最高回赠可达25%

富邦银行宣布与The ONE，皇室堡及新港中心合作推出消费优惠，GLOW Rewards会员可享最多1,100元电子现金券赏，并可与商场同期举行的换领活动同时使用，两个活动结合最高回赠优惠可达25%。

消费满指定金额获电子现金券 可同时换领商场优惠

即日起至8月31日，GLOW Rewards会员凭富邦信用卡于The ONE及皇室堡所有商户，或新港中心指定商户即日消费满指定金额，即可换领相应奖赏；消费满500元可获50元电子现金券一张；满1,500元可获三张50元电子现金券。

同时，满2,500元可获三张100元电子现金券；满5,000元则可获100元及500元电子现金券各一张，但需注意每张收据消费金额须达100元或以上，并可凭单一或最多三张由不同参与商户发出的即日有效发票换领。

此外，会员可同时参与商场现正举办的主题推广活动，包括The ONE的「Woodstock & Friends盛夏运动会」、皇室堡的「喵の玩乐日志」及新港中心的「盛夏回赠赏」，进一步提升回赠总额。

以新港中心为例，会员单日消费600元，即可同时获取「富邦银行量住赏」的50元电子现金券及「盛夏回赠赏」的100元电子现金券，回赠比例合共高达25%。