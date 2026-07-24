钧达子公司巡天千河「一箭三星」成功入轨

钧达股份（2865）控股子公司「巡天千河」今日（24日）于酒泉卫星发射中心，以「一箭三星」方式成功发射三颗卫星并顺利入轨，任务圆满成功。此次为该公司首次执行一箭三星任务，其中，「云尖沐曦号」搭载AI驱动系统，具备自主任务规划与执行能力。

巡天千河研制的云尖沐曦号（吉天星A-04星）、中航红外一号（西光贰号03星）以及应龙风光一号卫星，搭载力箭一号（遥十五）运载火箭，在7月24日07时33分，于酒泉卫星发射中心成功发射入轨，状态良好，任务获得圆满成功。该三星是巡天千河抓总研制的第9、10、11颗卫星，也是公司首次执行的一箭三星发射任务，标志其正式迈入批组化研制与高频次发射的新阶段。其中，与之江实验室携手研制的云尖沐曦号由AI驱动，具备健康自主管理、单星及多星任务的自主规划和执行能力，是三体计算星座在人工智慧模型驱动卫星变革上的突破性探索。