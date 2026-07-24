维布络收购菲律宾S Brands 冀引进品牌拓大湾区市场

快速消费品企业维布络消费者护理（Wipro Consumer Care）宣布，已签署最终协议，将全资收购菲律宾个人护理企业 S Brands Consumer Care Inc.（S Brands）的100%股权。是次收购为维布络在亚太市场的第16次策略性收购，以巩固其在东南亚地区的领导地位，并计划善用S Brands的品牌优势，开拓香港及大湾区市场的商机。

维布络消费者护理国际业务首席营运官兼东亚区域总裁Nagender Arya表示，香港及中国内地是集团重点布局的核心板块，未来将持续物色优质品牌引入市场。他说：「S Brands独具品牌特色，我们很高兴能将其带进我们的市场，未来将调配更多资源，全力推动品牌实现高速增长。」

维布络消费者护理业务遍及全球60多个国家，涵盖个人护理、家居护理及其他消费品类，年度营业额超过12亿美元。