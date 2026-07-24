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SK海力士主席崔泰源离婚案落幕 判付前妻逾50亿 法院拒按AI热潮后估值分身家

商业创科
更新时间：15:39 2026-07-24 HKT
发布时间：15:39 2026-07-24 HKT

AI热潮带动SK海力士股价大升，惟SK集团主席、亿万富豪崔泰源的前妻卢素英，未能因此在离婚财产分配中分得更多。据CNN报道，首尔高等法院周五裁定，崔泰源须向前妻支付9,440亿韩元（约50.6亿港元），金额远低于卢素英要求的水平，亦低于2024年早前裁决中约10亿美元的财产分配额。

崔泰源现为记忆体晶片巨头SK海力士主席。他与卢素英十多年前分居，当时崔泰源曾罕有透过致韩国传媒的信件，公开宣布婚姻破裂。卢素英是韩国前总统卢泰愚之女，其后多年一直争取更高财产分配，并主张其父早年曾对SK集团成长作出财务贡献，因此应按SK集团2026年估值计算其应得份额。

若按卢素英的估算，相关财产分配金额或达数十亿美元。SK海力士近年受惠AI晶片需求急增，股价在AI热潮下大幅上升，亦令SK集团估值水涨船高。

不过，首尔高等法院认为，相关股份应按上诉法院于2024年完成聆讯时的价值计算，而非采用AI热潮推高后的2026年估值。报道指，在AI带动下，相关股价其后曾升逾五倍。

拒认可前总统卢泰愚对集团财务贡献 

此外，韩国最高法院去年10月已推翻部分估值基础，裁定不应将卢泰愚对SK集团的财务贡献纳入考虑。首尔高等法院今次判决亦表示，9,440亿韩元的分配金额，是基于卢素英取得三分之一、崔泰源保留三分之二的资产分配比例，并符合最高法院裁决方向。
 

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