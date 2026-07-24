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摩通据报调逾30名量化交易员工往星港 整合团队更贴近业务部门

商业创科
更新时间：15:24 2026-07-24 HKT
发布时间：15:24 2026-07-24 HKT

据彭博引述消息报道，摩根大通在近几个月已将超过30名量化交易员工从内地调往新加坡和香港，以将团队整合至区域中心，并更贴近业务部门。 

加速推动电子交易业务

报道指出，摩根大通是次调动将约25至30名员工从北京和上海调往新加坡，另外约有六名隶属中国量化交易及研究部门的成员也被调往香港。

此前，摩根大通在今年初成立量化交易与研究团队，以加速推动电子交易业务，并抵御非银行竞争对手，包括Citadel Securities LLC和Jane Street Group LLC等造市商。银行表示，新加坡是银行量化交易与研究业务的「重要枢纽」，同时也是持续发展的量化交易与研究卓越中心。

摩根大通亦指出，银行团队采用全球营运模式，并认为新加坡中心能令银行更有效服务区域及全球客户。另外，摩根大通一直在强化在新加坡的业务版图，包括私人财富管理等领域，同时亦将参与新加坡打造黄金交易中心的计划。

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