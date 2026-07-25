夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源

在不少千禧世代投身科技、金融或创意产业之际，美国一对年轻夫妇却因家族变故，接手一门与「死亡」密切相关的传统行业——墓园经营。两人由零开始整顿业务、推动数码化转型，现时公司年收入逾600万美元，经营渐上轨道。

据《CNBC》报道，39岁的Shayda Frost与36岁的Timothy Amoui现时经营家族墓园公司Lincoln Memorial Group，于美国亚特兰大营运4个墓园。文件显示，公司于2025年收入约630万美元（约4,940万港元），净利润约170万美元（约1,333万港元）；在2021年至2025年间，年均收入接近600万美元（约4,705万港元）。

父亲猝逝 夫妇返乡接手

对于千禧世代而言，经营墓园似乎是个冷门选择，但Frost的家族与殡葬业却有著深厚渊源。集团由她的祖母在1970年代创办，其后交棒给她的父亲。Frost坦言，她自小在墓园环境中成长，对殡葬业并不陌生，儿时更会在墓园内参与复活节寻蛋、母亲节活动及圣诞烛光仪式。

不过，Frost原本无意承接家业，此前她在洛杉矶从事电影制作，Amoui则任职金融公关；直至Frost父亲于2023年7月突然离世，墓园生意一夜间落在两人肩上，夫妇最终决定离开洛杉矶，迁往亚特兰大接管公司。

Frost坦言，几乎所有身边人都劝他们出售业务，认为墓园规模庞大，且二人缺乏行业经验。不过，他们相信只要引入适当管理，业务仍有改善及发展空间，因而决定留下来进行改革。

著手推动数码化转型

两人接手后才发现，公司犹如一项「重组转型」工程。Frost形容，办公室的运作仿佛停留在1974年，员工仍使用对讲机及纸本备忘录沟通，而非透过电邮；旧有纪录亦以纸本为主，堆满大量档案柜。

为推动数码化，两人过去两年半持续整理数十万份纸本纪录。由于部分旧资料尚未完成电子化，办公室目前仍须让实体档案与电脑系统并行运作，甚至要添置传统名片轮转夹，以应付日常查阅需要。

Frost表示，长远目标是带领公司迈向全面无纸化，除非客户家属要求，否则毋须列印合约。不过，由于殡葬业受高度监管，相关安排仍须符合州政府法规。

预先规划服务锁定未来生意

现时该公司主要提供墓地、墓穴设施、墓地或陵墓开启及封闭等专业服务，以及墓碑和纪念碑等产品，同时提供「生前预先规划」及「即时需要」两种服务模式。前者由客户在生前预早安排及付款，后者则在亲属离世后才购入服务。

Amoui认为，预先规划是最关键业务，因为能预早锁定未来客源。此外，根据法规，每笔墓地销售的部分收益会拨入「永久保养」信托基金，确保墓园即使爆满，未来仍有资金维持剪草及清洁等日常运作。

拟收购更多墓园 拓殡仪服务一条龙

两人正计划收购更多墓园，并考虑在现有地皮兴建殡仪馆，以提供一条龙的善终服务，认为规模增长有助提高员工薪酬、扩充人手，同时壮大永久护理基金。另外，目前殡葬业正面临青黄不接的问题，Amoui期望，他们的经历能吸引更多年轻人投身这个看似不够光鲜的行业，并相信墓园需求不易被科技取代，具一定抗周期及长期需求特性。

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