获CHIIKAWA剧场版港台及东南亚发行权 羚邦冀票房接近SLAM DUNK

卡通角色CHIIKAWA首部动画电影《剧场版CHIIKAWA人鱼岛的秘密》将于香港上映，羚邦集团（2230）获影片香港、台湾及全东南亚发行权。主席兼行政总裁赵小燕指，影片受众为家庭客，目标票房可接近接近早前上映的《THE FIRST SLAM DUNK》约4300万。

她表示，影片将在8月6日正式上映，朗豪坊自7月10日起开始的限定快闪店，开幕首周创下商场2026年全年周末人流最高峰纪录，且目前快闪店销售理想，「要卖的都卖嗮了」。

羚邦集团早前在港举办IP潮流文化盛事「CON-CON 」，赵小燕表示，计划在港择商场举办「CON-CON」后续活动，「CON-CON 」海外市场正考虑进军泰国、印度及韩国，因当地文化与展会内容契合，指市场接受度未成熟集团不会进入。

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