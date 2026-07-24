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Oracle获美国防部70亿美元合约 为期最长10年

商业创科
更新时间：12:44 2026-07-24 HKT
发布时间：12:44 2026-07-24 HKT

美国国防部周四（23日）宣布，与Oracle（ORCL）达成一项为期最长10年、价值近70亿美元的协议，以将各部门的软件授权整合为单一合约，为国防部削减成本的最新措施。

Oracle周四股价下跌4.61%，收报120.04美元，盘后股价升1.9%。

为纳税人节省至少4.41亿美元

据路透报道，此项企业软件协议由美国海军部洽谈，用于其本地计算使用情况，该协议为期五年，并可选择额外延长五年，适用范围涵盖国防部及美国海岸防衞队与情报体系。国防部资讯总监Kirsten Davies表示，此举不仅为纳税人节省至少4.41亿美元，同时亦能快速有效地为作战人员提供服务。

此前，国防部亦曾在5月与微软签订类似的协议，将分散在各军种、情报体系及海岸防衞队的微软及其他企业软件授权整合为单一合约，当时协议为期五年，价值96.9亿美元。两项协议显示Davies推动改革，以遏制军方常年重复的软件支出，并将过去零散且各自为政的合约，转变为涵盖整个国防部的企业级协议。

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