AMD第二代AI伺服器Helios全面投产 苏姿丰料2030年市场规模1.4万亿美元

超微半导体（AMD）行政总裁苏姿丰周四（23日）表示，公司第二代AI伺服器Helios已进入全面生产阶段，将于未来数个月内开始出货，并预计数据中心AI加速器市场规模于2030年将达1.4万亿美元。

AMD股价周四下跌2.29%，收报539.69美元。Emarketer分析师Jacob Bourne表示，AMD股价下跌可能反映美股疲弱及半导体股票遭抛售。

对Helios需求「非常强劲」

苏姿丰在AMD Advancing AI大会中指出，Helios伺服器将搭载AMD新款MI455X AI加速器及Venice CPU，并指客户对Helios的需求「非常强劲」。

另一方面，AMD正在数据中心晶片领域与英伟达（NVDA）抢占市场份额，特别针对推论运算方面。苏姿丰在新闻发布会上，被问及公司是否甘心处于英伟达之下时，她表示「没有一家公司能解决所有问题」，并指公司正在进行另一项重大飞跃，相信将在扩展运算领域取得领先地位。

运算市场2030年规模达2万亿美元

另外，AMD估计运算市场2025年价值约为3650亿美元。苏姿丰认为该市场规模在2030年将达到2万亿美元，其中AI加速器市场将达1.4万亿美元，另有2200亿美元来自CPU。CBRS行政总裁Andrew Feldman表示，AMD和Cerebras将合作提供双方AI伺服器的组合，并先在Cerebras的数据中心推出。

OpenAI及Anthropic积极采用硬件

OpenAI运算策略副总裁Sachin Katti表示，公司正积极采用AMD的硬件，预计今年年底大规模部署Helios，并在2027年全年加速推进，同时计划使用AMD下一代MI500 AI晶片。而AMD在上年宣布与OpenAI达成一项多年协议，将为AMD带来数百亿美元的年收入，同时让OpenAI可选择购买AMD约10%的股份。

此外，AMD亦在周三宣布，计划从2027年上半年向Anthropic出售达2吉瓦的Instinct MI450晶片，并向其投资高达50亿美元。Anthropic共同创办人Tom Brown表示，公司AI模型Claude已能在数日内自行设定AMD的AI伺服器，更强调「任何人，无论是人类或AI，现在都可以在AMD上建立真正的模型」。

苏姿丰预期，Anthropic将透过云端运算合作伙伴及公司的数据中心使用AMD晶片，并认为合作其中一项重点是帮助开发人员使用Claude在AMD上构建软件。