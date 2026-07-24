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英特尔上调资本支出至200亿美元 陈立武：对新晶片技术「越来越有信心」

商业创科
更新时间：11:05 2026-07-24 HKT
发布时间：11:05 2026-07-24 HKT

英特尔（INTC）周四（23日）公布第二季营收胜市场预期，并预测公司第三季盈利与营收介乎158亿至168亿美元之间，纯利38美仙，同样高于市场预期。另外，公司受惠于AI热潮带动对CPU的需求，计划提高未来两年的支出预算；盘后股价上涨4.3%。

第二季发展推动公司「全力投入」

该公司第二季收入增长25.4%，至161亿美元；经调整纯利为42美仙，去年同期为亏损10美仙。据外电报道，行政总裁陈立武在电话会议中表示，第二季的发展推动公司「全力投入」，以在2028年采用14A制造技术实现晶片量产，并对该技术的潜在竞争力「越来越有信心」。而在去年，英特尔曾警告若公司无法找到大客户，或会被迫放弃14A，令美国淡出全球晶片制造竞争。

科技研究机构Futurum Group首席市场策略师Shay Boloor认为，若英特尔能将当前的数据中心短缺转化为持续营收增长，改善晶片代工经济效益，并宣布验证制造业转型下一阶段所需的外部客户，公司股价有望继续被市场重估。

已签订三至五年长期协议

英特尔数据中心与AI业务第二季收入为63亿美元，按年升59%。英特尔财务总监David Zinsner受访时表示，数据中心CPU需求促使公司将今年资本支出预测从180亿美元上调至200亿美元，明年支出预期亦将显著增加。

Zinsner亦指出，英特尔已与客户签订数据中心CPU及名为XPU、期限三至五年的专用晶片长期协议，但强调公司将在支出方面保持谨慎，并指交易在情况变动时可重新协商。他亦表示，公司拥有约300亿美元现金及100亿美元信贷额度，虽然目前没有售股计划，但不排除相关可能。

此外，英特尔笔记型及桌上型电脑部门第二季收入为89亿美元，按年增13%。Zinsner表示，公司从入门级产品低价晶片转向高阶设备用晶片，虽然出货量下降，但产品均价有所上升。另外英特尔代工部门第二季收入为58亿美元，并已争取到马斯克（Elon Musk）旗下Tesla（TSLA）作为公司14A制程「Terafab」AI晶片项目的客户。

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