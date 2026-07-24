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美近200初创联署致函特朗普 吁勿全面封杀中国AI模型 警告恐致数百公司倒闭 

商业创科
更新时间：10:27 2026-07-24 HKT
发布时间：10:27 2026-07-24 HKT

据POLITICO报道，包括Proton及创业孵化器Y Combinator在内、接近200间企业和机构联署致函美国总统特朗普，促请政府不要全面禁止美国企业使用中国开源模型，否则将面临重创新一代美国初创公司的风险。报道指，月之暗面发布Kimi K3后，有消息称特朗普政府正考虑限制中国AI模型，令事件迅速升温。

新成立的小型科技企业协会（Little Tech Association）周三分别致函特朗普、美国商务部长卢特尼克及白宫科技政策办公室主任Michael Kratsios，主张政府应采取有针对性的保障措施，而非全面禁止中国模型。

联署企业指出，美国要维持AI领导地位，一方面需要发展具世界竞争力的本土开源模型，另一方面亦应让美国开发者继续使用已在全球流通的开放模型。

协会警告，即使美国禁止境内企业下载中国模型，亦难以阻止相关技术在其他市场传播，反而会削弱美国的初创企业。

初创公司称禁令将益大企业

AI基建初创公司Particle创办人Suhail Doshi表示，若相关模型被禁，可能有「数百间公司即时倒闭」。他亦直言，禁令将有利Anthropic等大型模型供应商，因为届时初创公司只能被迫转用收费较高的Anthropic或OpenAI。

「小型科技企业协会」行政总监Harry Godfrey形容，政策制定者应使用「手术刀而非大锤」，以影响最小的监管方式处理安全问题，避免增加成本、限制模型使用及窒碍美国创新。

白宫称禁令报道属揣测

白宫发言人Liz Huston回应称，特朗普政府将继续推动创新，以扩大美国在AI领域的领先优势。另一名白宫官员则表示，任何政策均会由政府正式公布，在此之前有关禁令的报道均属未经证实的揣测。

报道引述消息人士指出，白宫及内阁高层曾讨论相关议题，但并未认真研究全面禁止中国开源模型。

指控月之暗面蒸馏美国模型

不过，美国财长贝森特表示，当局将调查中国AI企业是否透过不当方式蒸馏美国模型，若涉及窃取知识产权，不排除实施制裁。

Michael Kratsios亦指控月之暗面在开发Kimi K3期间，曾大规模蒸馏Anthropic的Fable模型，并建立内部系统以逃避检测。他亦声称，月之暗面曾取得配备Nvidia GB300晶片的伺服器，尽管相关产品被禁止售予中国实体。
 

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