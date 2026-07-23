腾讯云拟每年翻倍海外基建投入 部分业务场景拆走用户数据 降合规风险

腾讯（700）旗下腾讯云正积极加大海外市场拓展力度，透露未来3年海外基础设施投入在每年将保持翻一番，大规模布局频宽及算力节点。腾讯云国际产品技术负责人兼副总裁李郁韬表示，公司已将全球市场划分为三大板块进行分层深耕，并透过场景拆分策略化解中美地缘政治疑虑，全面抢抓海外云服务市场红利。

复制国内成熟模式向海外平台迁移

李郁韬指出，腾讯云的全球战略主要分为三类市场。第一类是北美及日韩等发达成熟市场，主要输出完整的音视频及AI全链路方案，复制国内成熟的互联网运营经验以吸引海外平台迁移。第二类为东南亚、中东及南亚等高潜新兴市场，如印尼和泰国等地年轻人口基数庞大，移动互联网正处于快速崛起阶段，因当地基础设施尚未完善，云服务存在巨大替代空间。第三类则是北非等欠发达地区，当地数字基建持续提速，有望复制中国移动互联网的跨越式发展红利，将作为长远重点布局方向。

腾讯云国际产品技术负责人兼副总裁李郁韬表示，过场景拆分策略化解中美地缘政治疑虑，全面抢抓海外云服务市场红利。

外资拓亚太业务 选国产营运商

针对外界对中美地缘政治环境的顾虑，李郁韬表示腾讯云采用「场景拆分策略」应对。他解释，企业对数据存储与大数据分析的合规顾虑较高，但音视频转码、画质优化及网络加速等功能性业务不涉及核心用户数据，受外部环境影响有限。市场观察亦显示，不少美国企业拓展亚太及在华业务时，反而主动选择国产云服务以符合本地合规要求，整体海外拓展未见明显阻碍。

世界杯技术成熟 取海外电视台长期订单

在基础设施加速布局的同时，今届世界杯亦成为腾讯云海外业务爆发的催化剂。国际足协估算今届世界杯收入预料将达150亿美元，胜预期兼创新高。李郁韬表示，世界杯的高并发场景验证了腾讯云的技术成熟度，助其拿下海外广播电视机构的长期续约订单；而目前腾讯云音视频服务已覆盖超过17个国家或市场，包括亚太区三分之二的官方广播机构，以及中东和拉丁美洲的广播机构。

音视频用户大赛后仍有增长

李郁韬说，今届赛事获得的客户数量超出预期，估算亚太地区有直播需求的平台客户中，超过六成选用其音视频服务，韩国绝大多数OTT平台及印尼主流营运商均已成为长期合作伙伴。他补充，海外客户的核心诉求除稳定4K低延迟直播外，更看重配套的广告变现能力。

他指，尽管赛事结束后流量会有所回落，但多数客户因后续内容分发及常态媒体营运需求持续续约；同时大量原使用海外云商但因服务不稳定而转移的新客，形成稳定的客户增量。他提到，赛事沉淀的AI音视频方案亦可套用至电商直播、短视频创作，为云业务打开新一轮增长曲线。