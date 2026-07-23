港金所与亚博科技成立合资公司 建立交易及结算系统

支付营运商亚博科技（8279）宣布，其附属公司金链通技术有限公司（TGX）与香港黄金交易所成立合资公司，进一步深化双方在贵金属交易数字化基础设施领域的战略合作，推动香港贵金属交易、清算及结算体系全面升级。

亚博科技指出，TGX 于1月26日已与港金所签署技术服务协议，TGX将为港金所及其客户设计、开发及维护一套安全稳定的电子交易、清算和结算平台。目前平台处于初期开发阶段，建成后预计将承接港金所现有贵金属交易、清算、结算及相关电子业务的全面迁移。

打造金融级高并发交易平台

该公司亦提到，双方致力于打造金融级高并发交易、清算及结算平台，在容量、技术先进性及灵活性方面实现创新和提升，为贵金属交易提供更高效、稳定和安全的基础设施支持。

亚博科技又表示，此次与港金所成立合资公司，将充分发挥双方优势，加速提升香港贵金属市场数字化交易基础设施能力，推动贵金属交易、清算及结算体系与国际市场接轨，助力香港进一步巩固国际黄金交易中心的战略地位。