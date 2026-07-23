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大华银行扩充私人银行业务 目标2030年前财富管理收入增至5倍

商业创科
更新时间：19:12 2026-07-23 HKT
发布时间：19:12 2026-07-23 HKT

大华银行（香港）新任行政总裁董庆贤表示，财富管理业务是未来的主要增长引擎，该行将把握中国与东盟之间不断增长的财富流动机遇，而其私人银行目标已定于2030年或之前，将香港的资产管理规模及财富管理收入增加至目前的5倍，同时将客户服务顾问团队人数扩展至现时的3倍。

大华私人银行主管赵敏耀补充说，现时本港私银客户经理团队约有20人，未来几年将增至50、60人。

香港商业房地产未明朗 「难定论最坏时刻已过」

去年上半年该行房地产相关贷款占比高达逾40%，其中商业房地产信贷质素备受关注。对此，他指香港商业房地产市场仍未明朗，但相关贷款并非占其整体贷款组合一个很大部分。虽然近年商业房地产的估值下跌不少，但该行并无要求客户立刻清还贷款，且一直与客户有紧密沟通，而绝大部分客亦愿意继续经营。他续指，有些客户想出售手上的商业房地产物业，亦见陆续有买家接手，租赁也有改善，尤其中环地区，期望这趋势会持续，惟现时「难以下定论最坏时刻已过」，因仍要视乎利率走势，以及中美等地缘政治角力情况。

董庆贤又指，集团约有55%的收入是来自新加坡，而新加坡以外市场的收入排名，香港一直位列第2、3位，因此本港商业房地产信贷风险对集团影响不大。

中国与东盟加强连系 非传统融资活动显著增加

另外，尽管今年来本港贷款市场增长仍欠动力，惟大华香港企业银行业务部主管罗俊光指出，该行受惠与东盟地区和中国的连系优势，过去12至18个月非传统的融资方案活动显著增加。

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