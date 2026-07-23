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屈臣氏与Pantone推「屈臣氏长青绿」颜色 全球市场建立一致品牌形象

商业创科
更新时间：18:51 2026-07-23 HKT
发布时间：18:51 2026-07-23 HKT

屈臣氏宣布推出全新品牌色彩「屈臣氏长青绿」（Watsons Evergreen），庆祝集团185周年，是次与全球色彩权威机构Pantone Color Institute合作，旨在于全球市场建立一致、鲜明且具公信力的品牌形象。

屈臣氏指，「屈臣氏长青绿」计划将于全球16个市场逐步推出，包括亚洲、欧洲及中东市场，透过一系列顾客和社区活动，及精选产品系列，以进一步巩固品牌与顾客及社区之间长久建立的联系。

标志、货架、自家品牌等展示品牌象征

该公司表示，「屈臣氏长青绿」是一种充满活力的蓝绿色调，象征活力、关爱与信任，充分体现品牌承诺，而从屈臣氏标志、店舖设计、商品陈列、线上平台到自家品牌产品，「屈臣氏长青绿」一直是顾客熟悉的品牌象征。该公司称，计划源于其简单的信念，「屈臣氏一直陪伴顾客成长，未来亦将继续与顾客携手同行。」

屈臣氏国际顾客总监Jared DeGuzman表示，「屈臣氏长青绿」以简单而有力的方式展现承诺，透过与Pantone合作，将标志性的品牌颜色升华为代表活力、关爱与健康生活的全球品牌象征，连系全球各地的屈臣氏顾客。Pantone Color Institute副总裁Laurie Pressman亦表示，「屈臣氏长青绿」演绎一个历久弥新、与时并进的品牌理念。

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