周大福上季零售值增长15% 港澳同店销售大升42%

周大福（1929）公布截至6月底止季度主要经营数据，零售值按年增长15.1%，其中中国内地增10.7%，香港、澳门及其他市场大增44.8%。周大福表示，季度表现体现其品牌转型的成果，以及主要市场消费者需求的持续韧性。

香港同店销售升35% 消费气氛向好

周大福指，期内中国内地同店销售增长19.6%，表现优于整体珠宝零售市场；香港及澳门的同店销售受惠于消费气氛向好及客流维持强劲，期内同店销售增长达41.7%，其中香港升35%，澳门则升64.6%。

该集团指，计价黄金首饰同店平均售价季内保持强势，内地的平均售价持续上升至1.06万元，按年升26%；香港及澳门的平均售价则升至1.71万元，按年升9.6%。该集团又指，定价首饰的平均售价维持强劲，内地定价黄金首饰的平均售价升至9100元，按年升40%，而珠宝镶嵌首饰的平均售价则升至8700元，按年升3.6%；至于港澳定价黄金首饰的平均售价升至8700元，按年升70%，而珠宝镶嵌首饰的平均售价则为1.66万元，按年升2.4%。

内地高端门店增至12间 减少定位不符据点

门店方面，期末周大福珠宝零售点共5205间，其中内地选择性开设14个零售点，并关闭272个，净关闭258个零售点；于香港、澳门及其他市场，季内分别在香港开设1个和在其他市场净开设2个周大福珠宝零售点。周大福表示，季内扩展了高端形象门店网络，于长沙国际金融中心及南京德基广场等高端购物中心推出4间门店，使内地高端形象门店总数增至12间。

周大福指，持续专注于维持市场领导地位及强化网络韧性，逐步减少于与品牌定位较不相符的据点布局，同时在优质高客流地段开设高生产力门店。