狗只入食肆｜新例首周Lalamove宠物订单飙升60% 湾仔及西九成热点

政府自7月9日起推动「宠物友善场所」政策，容许狗只进入合资格食肆。即时送货平台Lalamove最新数据显示，政策推出首周，其宠物订单即按周录得逾60%的显著增幅。该平台预期，随著越来越多食肆取得相关牌照，下半年宠物接送服务需求将按年上升45%。

下午茶时间成毛孩出行高峰

平台数据显示，宠物友善政策正改变「毛爸妈」的出行习惯，宠物外出地点已由传统的宠物公园，扩展至餐饮及消闲热点。首批获发牌照的宠物友善食肆中，非中式餐馆及咖啡茶饮店占比超过六成，而Lalamove数据显示，不少市民偏好与宠物共享日间悠闲轻食，令下午2时至5时的下午茶时段，稳占毛孩出行高峰，相关订单占整体宠物订单达55%。

在地区分布上，首批获得牌照的食肆中，超过22%来自「宠物放电热点」西九龙地区，受惠于新政策，该区7月第三周订单按周录得32%增长；而获批最多牌照的湾仔区及中西区，订单数量亦分别录得35%及23%的按周升幅。

Lalamove指，其宠物接送服务透过配对专属宠物友善司机，为主人提供宽敞的货Van及即时点对点接送服务，接送5只宠物以内一律额外收费10元；若需要更充裕的活动空间，用户亦可选其「星级尊车」服务享用特选货Van车型。该平台又指，为支持本地宠物消费，即日起推出三大宠物接送优惠，包括凭优惠码可获赠80元宠物接送优惠。