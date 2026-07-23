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AXA安盛指本港在职女性更年期认知不足 仅关注于情绪困扰及骨质疏松

商业创科
更新时间：16:48 2026-07-23 HKT
发布时间：16:48 2026-07-23 HKT

AXA安盛发表《香港女性健康调查2026》，访问了600名年龄介乎30至54岁本港在职女性，显示有31%受访者未能指出更年期前期一般于40岁至49岁开始，另有27%误以为相关症状只会在停经后才出现。AXA安盛认为，这些误解可能导致女性错失及早预防和管理长远健康的10年「黄金期」。

近四成曾出现更年期前期症状

在健康风险认知方面，虽然逾半受访者表示了解更年期的长期影响，但受访者对更年期全面影响的认知仍有不足，主要局限于情绪困扰及骨质疏松，而对于其他长远健康隐患，例如心血管疾病、认知障碍症及高胆固醇等风险的认知明显不足。调查亦显示，37%受访在职女性正经历或曾出现更年期前期症状，主要包括情绪波动或焦虑、月经不规律及失眠。

企业支援更年期健康 有助挽留人才

针对职场支援，高达九成受访者期望企业能协助女性管理更年期健康，当中39%希望获得心理及情绪支援，37%期望公司提供相关的健康检查，并认为适当的医疗福利政策有助改善工作表现及提升员工身心健康，对挽留女性人才具正面作用。

AXA安盛香港及澳门首席雇员福利业务及健康策划总监李蓉指出，更年期一般在40至50岁开始，正值女性事业发展阶段，认知不足或会影响其长远健康及职场参与度。

企业福利从「一体适用」转向弹性计划渐增

另外她表示，近年不少企业正逐步改变「一体适用」（One plan fits all）的传统福利模式，转向探讨弹性福利计划，反映企业对员工差异化健康需求的关注度有所提升。

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