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英特尔与AMD据报与中国客户签长期采购合约 部份长达两年或以上

商业创科
更新时间：16:44 2026-07-23 HKT
发布时间：16:44 2026-07-23 HKT

随着AI热潮令晶片价格急升，据路透引述消息报道，美国晶片制造商英特尔（INTC）与超微半导体（AMD）正与中国伺服器客户签署长期的数据中心处理器采购合约 。

中国部分CPU产品涨价逾40%

报道指出，英特尔和AMD与客户的协议大多数涵盖约一年供货期，但亦已与部分客户洽谈两年或更长时间的采购合约；同时，相关协议通常会锁定采购量，但不会锁定价格。

报道又指，英特尔及AMD曾通知中国客户交货期将很漫长，其中英特尔部分产品交货期更达6个月。

另一方面，中国市场部分CPU产品价格已上涨逾40%，目前中国的伺服器CPU价格仍在攀升，其中部分产品按月涨幅也超过10%。

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