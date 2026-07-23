Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI初创企业家身家暴升 成财富管理新血 诺亚控股藉扩大服务谋增长

商业创科
更新时间：16:10 2026-07-23 HKT
发布时间：16:10 2026-07-23 HKT

随著内地AI初创陆续筹备在港上市，这些公司创办人的身家亦水涨船高。财富管理公司诺亚控股（6686）旗下Olive资产管理全球首席执行官彭静表示，此为公司接下来的主要目标客户，因为公司本身已投资这些企业，以及从财富角度来看，这是公司要服务的客户，但很多公司仍未上市，或刚上市且仍受制于禁售期。诺亚首席执行官殷哲指出，公司与这些企业家建立的信任来自多个接触点，包括投后管理、分享行业所见、设立未来信托架构等，而此需时转化。

助客户商讨公司上市架构 设家族信托

诺亚旗下ARK香港总经理陈昆才表示，就这些财富新贵，公司会向他们讲解投资理念及建议更长周期的投资配置，这些企业家以往会投资热门资产。诺亚旗下Glory（荣耀传承）首席执行官高扬指出，被Olive资产管理所投资的企业会在上市前商讨未来公司架构，如企业、员工股权激励计划，及后会协助高管设立家族信托架构和治理，公司希望由服务单点，扩展至企业和生态圈。

建立对冲策略 防股份解禁沽压

彭静透露，公司很早投资SpaceX，在该股上市后公司内部与投行洽谈，冀以衍生品对冲，降低解禁时股价下跌风险，而事实上公司帐面已「赚好多倍」。陈昆才建议，投资者避免新股挂牌后高追，以及投资超长期债券，因为利率风险大。

规避估值过高AI股

不少AI公司上市后不停增发股权，陈昆才指二级市场带来红利交接和流动性冲击；而个别股份增长很好，但估值特别高就要关注风险。他认为，市场要分辨是AI概念，抑或是周期性，另就产品更新能力、客户群体、是否处于新资本周期等3方面，判断是否为好的公司。他提醒，如果成长价值和市场感知之间存在差异，即是「可能成长价值未爆发，市场感知已上去」，便可能要回避。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
01:08
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
政情
4小时前
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
00:59
热带气旋「红霞」︱天文台：明日考虑发一号戒备信号 视乎风力周六评估改发更高信号
社会
8小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
4小时前
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
影视圈
4小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
23小时前
朱维德丧礼丨朱翁今日出殡遗孀燕娟花牌怀念亡夫 无宗教仪式作最后送别
00:27
朱维德丧礼丨朱翁今日出殡遗孀燕娟花牌怀念亡夫 无宗教仪式作最后送别
影视圈
6小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
2026-07-22 16:04 HKT
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
影视圈
3小时前
大埔单车女夜游遇2青年滋扰 男伴挺身「护花」遭围殴抢袋 失证件现金
01:07
大埔单车女夜游遇2青年滋扰 男伴挺身「护花」遭围殴抢袋 失证件现金
突发
7小时前