ACCA报告指93%专业人士关注AI可信性 涉分析错误及偏见等

ACCA（特许公认会计师公会）与CA ANZ（澳洲及新西兰特许会计师公会）联合发表研究报告《Enabling Finance Insight》，结果显示财务团队正加强运用实时营运数据，超过六成受访者在两年增加使用相关数据，以提升商业洞察及支援决策，反映负责编撰财务报告的财务团队，现逐步转型为推动企业整体商业洞察的策略伙伴。然而，高达93%财务专业人士认为人工智能（AI）生成商业洞察涉及AI幻觉、分析错误、数据不完整、缺乏透明度，以及偏见等问题，影响其可信性及可验证性。

伙IT合作打破传统界限

是次全球调查访问了1,600名财务专业人士，旨在为财务总监及财务管理层就商业洞察、数据管理、AI管治及为企业创造价值，提供实际建议。结果显示，财务团队与企业内数据及资讯科技团队的合作模式出现重大转变，接近六成受访者表示现时与数据及IT团队保持紧密合作，逐渐打破传统部门界限。

报告亦指出，财务职能过往以回顾财务报告为主，现逐步转向提供即时及高瞻远瞩的商业洞察。这项转变建基于更广泛的数据应用，包括实时营运指标及非结构化内部文字资料，并结合AI技术，重塑数据分析及诠释方式。

会计行业正被重新定义

ACCA香港事务及大湾区发展总监苏可茵表示，AI的应用已是大势所趋，会计行业正被重新定义，财会专才必须积极拥抱转变。最新一份《财政预算案》提出推动全民AI培训，在社会各层面普及对AI的认知和应用。财务总监及财务团队应善用AI提升专业判断，创造真正价值，而非仅仅加快既有流程。

为装备未来财会专才，ACCA将于明年中推出全新专业资格，包括引入及整合AI在内的学习和评估体验，汇集各种与AI、数据分析及可持续发展相关的资讯，培育具备前瞻视野的新一代精英，满足市场对财会人才的迫切需求。

