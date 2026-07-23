Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ACCA报告指93%专业人士关注AI可信性 涉分析错误及偏见等

商业创科
更新时间：16:14 2026-07-23 HKT
发布时间：16:14 2026-07-23 HKT

ACCA（特许公认会计师公会）与CA ANZ（澳洲及新西兰特许会计师公会）联合发表研究报告《Enabling Finance Insight》，结果显示财务团队正加强运用实时营运数据，超过六成受访者在两年增加使用相关数据，以提升商业洞察及支援决策，反映负责编撰财务报告的财务团队，现逐步转型为推动企业整体商业洞察的策略伙伴。然而，高达93%财务专业人士认为人工智能（AI）生成商业洞察涉及AI幻觉、分析错误、数据不完整、缺乏透明度，以及偏见等问题，影响其可信性及可验证性。

伙IT合作打破传统界限

是次全球调查访问了1,600名财务专业人士，旨在为财务总监及财务管理层就商业洞察、数据管理、AI管治及为企业创造价值，提供实际建议。结果显示，财务团队与企业内数据及资讯科技团队的合作模式出现重大转变，接近六成受访者表示现时与数据及IT团队保持紧密合作，逐渐打破传统部门界限。

报告亦指出，财务职能过往以回顾财务报告为主，现逐步转向提供即时及高瞻远瞩的商业洞察。这项转变建基于更广泛的数据应用，包括实时营运指标及非结构化内部文字资料，并结合AI技术，重塑数据分析及诠释方式。

会计行业正被重新定义

ACCA香港事务及大湾区发展总监苏可茵表示，AI的应用已是大势所趋，会计行业正被重新定义，财会专才必须积极拥抱转变。最新一份《财政预算案》提出推动全民AI培训，在社会各层面普及对AI的认知和应用。财务总监及财务团队应善用AI提升专业判断，创造真正价值，而非仅仅加快既有流程。

为装备未来财会专才，ACCA将于明年中推出全新专业资格，包括引入及整合AI在内的学习和评估体验，汇集各种与AI、数据分析及可持续发展相关的资讯，培育具备前瞻视野的新一代精英，满足市场对财会人才的迫切需求。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
01:08
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
政情
4小时前
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
00:59
热带气旋「红霞」︱天文台：明日考虑发一号戒备信号 视乎风力周六评估改发更高信号
社会
8小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
4小时前
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
影视圈
4小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
23小时前
朱维德丧礼丨朱翁今日出殡遗孀燕娟花牌怀念亡夫 无宗教仪式作最后送别
00:27
朱维德丧礼丨朱翁今日出殡遗孀燕娟花牌怀念亡夫 无宗教仪式作最后送别
影视圈
6小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
2026-07-22 16:04 HKT
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
影视圈
3小时前
大埔单车女夜游遇2青年滋扰 男伴挺身「护花」遭围殴抢袋 失证件现金
01:07
大埔单车女夜游遇2青年滋扰 男伴挺身「护花」遭围殴抢袋 失证件现金
突发
7小时前