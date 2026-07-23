苹果据报全面翻新Mac产品 料秋季推搭载M6晶片MacBook Pro及新iMac

苹果（AAPL）据报正准备对旗下Mac产品线进行全面翻新，以利用AI热潮带动手提电脑及桌上电脑需求，其中以一款搭载全新M6晶片的入门级14吋MacBook Pro拉开序幕（代号为J804），并将推出两年来首款全新iMac（代号分别为J833和J834）。据悉，两款机型皆已完成开发，但预计要等到秋季才会正式上市。

高阶14吋及16吋MacBook最瞩目

据彭博引述消息报道，苹果计划在今年秋季至明年推出旗下所有Mac的新版本，包括备受期待的桌上电脑更新、手提电脑及新款MacBook Pro。

至于最受瞩目的机型是的高阶14吋及16吋MacBook（代号为K114与K116），采用了全新设计，首度搭载OLED显示技术的触控萤幕，呈现更鲜艳的色彩，预计于今年底至明年初正式推出。

报道又指，公司目前正以macOS 27.1系统对K114与K116进行测试，该作业系统预计于10月底向消费者推出。此外，苹果将为两部机型提供M5 Pro与M5 Max两款晶片选项，而苹果亦已着手规划后续机型，预计于2027年底至2028年初之间推出，届时将升级为M7 Pro与M7 Max晶片。

明年推两款MacBook Air新机型

苹果亦计划于明年初推出13吋及15吋两款MacBook Air更新机型（代号J913与J915），外观设计与现有版本大致相近。公司亦将推出14吋、搭载标准版M7晶片的升级版MacBook Pro（代号K104）。同时，公司亦正积极研发OLED机型，预计最快2028年推出。

正开发平价手提电脑MacBook Neo

此外，平价手提电脑MacBook Neo的升级版亦正在开发中，并已在内部测试一款搭载更新版A19 Pro晶片与更大记忆体的机型，并计划定期推出新配色。

展望未来，苹果正研发采用OLED萤幕的新款iMac，该技术将应用于高阶MacBook及后续MacBook Air机型，公司亦计划推出采用升级晶片的新款Mac mini与Mac Studio，其中测试中的Mac mini将采用M5 Pro与M6处理器，Mac Studio则配备M5 Max与M5 Ultra，惟推出时程及配置仍取决于记忆体晶片的供应状况。