内地据报重新发放自动驾驶营运许可 百度或恢复武汉运作

内地今年4月发生一宗瞩目的自动驾驶汽车事故后，当局随即全面暂停发放新的自动驾驶营运许可；不过，据彭博引述消息报道，内地当局目前已重新开始发放有关牌照。

报道指出，在6月底完成全行业审查后，部分城市正逐步恢复营运，其中首批获得许可的公司之一为Momenta（6880），获准在深圳进行试点营运；此外，还有迹象表明百度（9888）在武汉的运作可能正在恢复。

文远知行：欢迎清晰监管环境

不过，百度及小马汽车（2026）未有回应报道。文远知行（800）则表示，欢迎一个清晰、稳定兼且可预测的监管环境，以支持自动驾驶技术的负责任发展，公司将继续与监管机构及行业持份者密切合作，以负责任的方式推动创新。

消息传出后，小马汽车股价曾升近4%、百度曾升逾2%，文远知行亦曾升0.5%，惟Momenta股价跌逾4%。

