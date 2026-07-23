OpenAI总裁称Kimi K3相当不错 判断是否「蒸馏」模型为时过早

OpenAI总裁Greg Brockman本周外媒采访时承认，月之暗面（Moonshot）开发了一款具竞争力的AI模型，直言Kimi K3是相当不错的模型（It’s a pretty good model），并表示他不确定月之暗面是否利用了OpenAI的技术。

对于月之暗面被指控「蒸馏」美国AI模型，Brockman认为要判断还为时过早，而公司则一直在监控这些事情。

中国开发模型或仅落后美国4个月

他又提到，有些估计中国在模型开发方面或仅落后美国4个月，有些AI专家甚至认为差距更小，但他强调，OpenAI凭借早期运算资源投资及多年的AI研究，仍然具有巨大优势。

他表示，人们普遍存在一种误解，认为像Kimi这样的开源模型是免费的，但其实这些模型需要大量运算资源，计算成本很高，因此「真正的竞争在于如何建立最高效、最聪明的模型，从而获得最佳的性价比」。

此前，美国白宫科技政策办公室主任兼总统科技顾问克拉齐奥斯（Michael Kratsios）公开指控，月之暗面在开发最新大型语言模型Kimi K3期间，透过「AI蒸馏」技术窃取美国AI公司Anthropic最先进大型语言模型Fable的技术成果，并涉嫌违规取得搭载英伟达（Nvidia）GB300晶片的伺服器，在泰国用作训练AI模型。