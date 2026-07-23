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会财局与马证委建策略伙伴关系 加强两地跨境监管合作

商业创科
更新时间：14:03 2026-07-23 HKT
发布时间：14:03 2026-07-23 HKT

会财局与马来西亚证券监督委员会在马来西亚吉隆坡签署谅解备忘录，正式建立策略伙伴关系。该谅解备忘录为双方就核数师监管和发行人财务汇报合规方面，提供咨询、资讯交流及协助的框架，包括核数师的注册或认可、查察、调查、查询、执法、监察，以及案件转介。会财局表示，备忘录旨在加强香港与马来西亚就审计监督和财务报告合规方面的跨境监管合作。

提升财务汇报及审计质素

会财局主席孙德基表示，此谅解备忘录反映了会财局与马来西亚证券监督委员会共同在加强监管合作、维护市场诚信，以及支持两地资本市场健康发展方面的优先事项，相信过双方日后更紧密的合作，可以进一步提升财务汇报及审计质素，同时增加投资者及其他持分者的信心。

会财局行政总裁赖翠碧亦表示，这份谅解备忘录为审计监督及财务报告合规相关领域的资讯共享及执法合作提供实用的框架，期待与马来西亚证券监督委员会携手支持有关协议的有效落实，并有助保障两地市场的投资者。

马来西亚证券监督委员会主席拿督莫哈末法依兹则说，与会财局签署的这份谅解备忘录，将促进稳健的跨境合作，这对维持马来西亚资本市场的信任及韧性至关重要。

另外，该谅解备忘录的签署仪式在财经事务及库务局局长许正宇及马来西亚证券监督委员会主席拿督莫哈末法依兹 (Dato' Mohammad Faiz Azmi) 见证下签署。

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