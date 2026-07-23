Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

证监与马证委签备忘录 扩大基金互认安排及简化双重上市框架

商业创科
更新时间：13:59 2026-07-23 HKT
发布时间：13:59 2026-07-23 HKT

证监会公布，与马来西亚证券事务监察委员会今天（23日）签订谅解备忘录（MOU），将加强合作和信息交换，以扩大基金互认安排及简化双重首次公开招股上市框架。证监会行政总裁梁凤仪表示，这份谅解备忘录标志著香港和马来西亚在监管合作方面迈出了重要一步，有助扩阔两地市场投资者的跨境投资渠道和选择。

扩至非伊斯兰交易所买卖基金等

根据该备忘录，基金互认安排下的合资格投资产品范围将会扩大至涵盖非伊斯兰交易所买卖基金、杠杆及反向产品，以及房地产投资信托基金。同时两地市场之间的双重首次公开招股上市亦会建立简化的框架。另外，为利便股本证券的互挂上市，港交所今天已将马来西亚证券交易所纳入认可证券交易所列表。

证监会主席黄天祐表示，香港与马来西亚的资本市场多年来以深厚互信为根基，并对回应市场需求作出坚定承诺，双方一直维系著高效务实的监管合作，共同缔造了良好的局面。两地市场分别担当著全球资本连接中国内地及东南亚市场的关键金融枢纽，优势互补，相得益彰。

马证委主席拿督穆罕默德‧法伊兹‧阿兹米则指，这份谅解备忘录建立了切实可行的框架，有助促进更多跨境投资，扩大参与两地资本市场的渠道，并丰富了两地司法管辖区的发行人及投资者的投资机会。他相信，透过支持更多跨境上市及产品供应，该谅解备忘录为两地司法管辖区的投资者和中介人开创了新机遇，同时加深马来西亚与香港之间的金融联系及投资活动。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
01:09
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
社会
5小时前
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
01:03
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
政情
1小时前
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
影视圈
5小时前
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
01:16
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
即时中国
16小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
20小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
22小时前
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
影视圈
18小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-07-22 12:00 HKT
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
18小时前