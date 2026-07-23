证监与马证委签备忘录 扩大基金互认安排及简化双重上市框架

证监会公布，与马来西亚证券事务监察委员会今天（23日）签订谅解备忘录（MOU），将加强合作和信息交换，以扩大基金互认安排及简化双重首次公开招股上市框架。证监会行政总裁梁凤仪表示，这份谅解备忘录标志著香港和马来西亚在监管合作方面迈出了重要一步，有助扩阔两地市场投资者的跨境投资渠道和选择。

扩至非伊斯兰交易所买卖基金等

根据该备忘录，基金互认安排下的合资格投资产品范围将会扩大至涵盖非伊斯兰交易所买卖基金、杠杆及反向产品，以及房地产投资信托基金。同时两地市场之间的双重首次公开招股上市亦会建立简化的框架。另外，为利便股本证券的互挂上市，港交所今天已将马来西亚证券交易所纳入认可证券交易所列表。

证监会主席黄天祐表示，香港与马来西亚的资本市场多年来以深厚互信为根基，并对回应市场需求作出坚定承诺，双方一直维系著高效务实的监管合作，共同缔造了良好的局面。两地市场分别担当著全球资本连接中国内地及东南亚市场的关键金融枢纽，优势互补，相得益彰。

马证委主席拿督穆罕默德‧法伊兹‧阿兹米则指，这份谅解备忘录建立了切实可行的框架，有助促进更多跨境投资，扩大参与两地资本市场的渠道，并丰富了两地司法管辖区的发行人及投资者的投资机会。他相信，透过支持更多跨境上市及产品供应，该谅解备忘录为两地司法管辖区的投资者和中介人开创了新机遇，同时加深马来西亚与香港之间的金融联系及投资活动。

