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马斯克不排除Tesla与SpaceX合并 称两企多个业务日益重叠

商业创科
更新时间：12:16 2026-07-23 HKT
发布时间：12:16 2026-07-23 HKT

Tesla行政总裁马斯克周三在业绩电话会议上表示，未有排除Tesla与SpaceX合并的可能性，并指两家公司在多个业务重叠日益增加。不过，他强调不能在业绩电话会议上讨论合并公司等事宜，任何相关行动均须经过适当程序。

投资者料合并可能性达90%

据路透报道，市场早已揣测两家公司可能合并，而且相关讨论愈演愈烈。Tesla投资者兼Deepwater Asset Management管理合伙人Gene Munster表示，马斯克今次言论令他更相信Tesla与SpaceX最终会在未来数年合并，估计合并可能性达90%，高于他此前估计的80%。

Tesla法律总顾问Brandon Ehrhart则未有进一步披露，只形容SpaceX是Tesla的「重要合作伙伴」，双方已进行多项互惠交易。

Tesla目前已向部分SpaceX项目供应电池及制造技术，两家公司亦共同发展半导体制造设施Terafab，目标是生产AI晶片。支持合并的人士认为，整合两家公司有助简化马斯克的商业帝国，并建立一家具备人工智能、机械人、制造、能源及太空基建能力的综合科技企业。

摩根大通分析师本月亦曾指出，Tesla与SpaceX的营运整合程度已相当深入，双方共享工程人才、AI基础设施及Terafab项目，并由马斯克共同领导，这些因素均有利于日后合并。Stifel分析师看法更乐观，指不少投资者已视两家公司合并为必然结果，问题并非会否合并，而是何时发生。

各地监管机构批准成障碍

不过，合并仍可能面对重重障碍。摩根大通指出，两家公司需要取得多地监管机构批准，将存在「实际瓶颈」，尤其是中国审批或较棘手，由于SpaceX与美国政府关系密切，相关国家安全问题可能带来阻力。

另外，马斯克在SpaceX拥有的投票权比例，远高于其在Tesla的持股及投票权，这使得Tesla公众股东的公司治理考量变得更加复杂。

相关文章：Tesla盈利及毛利率逊预期 预告资本开支续增 马斯克豪言「二战后最快扩张」 

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