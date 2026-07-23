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Uber裁减一成客户服务人手 称简化架构及「迎接AI」

商业创科
更新时间：12:09 2026-07-23 HKT
发布时间：12:09 2026-07-23 HKT

Uber（UBER）周三（22日）宣布，已在客户服务部门中裁减10%的职位，作为其简化员工架构及「迎接AI」其中一项措施。公司股价周三下跌1.71%，收报70.33美元；盘后则微升0.36%，报70.582美元。

远距工作员工需回办公据点

Uber发言人在电邮中表示，公司裁员是为「简化营运，强化面对面协作，并持续迎接AI」。发言人又提到，客户服务团队中远距工作的员工也被要求搬迁至指定办公据点，以配合公司政策。

同时，Uber全球社群营运副总裁Megha Yethadka在内部备忘录表示，公司架构「已太过复杂，且各自为政」，虽然部门在AI应用上已有进展，但需要一个高效的组织架构支撑，以释放AI潜力。

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