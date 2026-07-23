OpenAI据报扩数据中心规模 上调算力支出至7500亿美元  

据《华尔街日报》引述消息报道，OpenAI正扩大其数据中心计划规模，同时上调相关预算，并已将2030年前的算力预估支出上调至约7,500亿美元，高于今年预估的约6,000亿美元。另一方面，OpenAI亦承诺在佐治亚州投资200亿美元建设一个新的数据中心项目，并聘请了一位曾负责马斯克（Elon Musk）旗下运算基础设施建设的工程师。

积极抢占算力资源

报道指出，是次上调显示OpenAI为开发及运作最新AI模型，与多家云端服务企业签署新协议，并积极抢占市场上的巨量算力资源。

不过，OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）早前指公司计划在算力上投资1.4万亿美元时，曾引发市场对公司财务稳定性的疑虑，财务总监Sarah Friar其后更收回这一说法，私下向投资者保证公司计划在2030年前的支出为6,000亿美元。

此外，Friar更向OpenAI高层警告，若公司收入增长不够快速，或会无力支付未来的运算合约费用。

斥200亿美元建佐治亚州数据中心

另一方面，OpenAI在周三（22日）宣布，将投资200亿美元启动位于佐治亚州、名为「山茶花计划」（Project Camellia）的数据中心计划，并已与电力公司Georgia Power签约，将在2028年至2032年间获取3.2吉瓦的电力。

该项目是OpenAI首次主导大型数据中心的设计与施工。据知情人士透露，公司亦从马斯克旗下xAI挖角工程师Brent Mayo，负责协助指导建设数据中心。