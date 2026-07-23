全球资管公司争夺战升温 AIMA称越来越多基金拟弃星迁港

新加坡与香港的资产管理争夺战现正升温。据彭博引述另类投资管理协会（AIMA）表示，越来越多对冲基金及资产管理公司，正考虑将员工和办公室从新加坡迁来香港，或转至其他低税率的城市，逆转过往资金与人才流向新加坡的趋势正。AIMA敦促当局及时制定应对战略，以维持竞争力。

迁移论「并非个别案例」

AIMA称，这些迁移论「并非个别案例」。协会举例指出，一间不具名的全球领先资产管理机构，近年在新加坡的员工人数有所下降，反观其在香港的业务规模却大幅扩张。

协会本周致函新加坡金融管理局（MAS）警告，部分成员正积极与投资组合经理及员工洽谈，计划在数月内迁往其他城市，敦促新加坡当局及时制定应对战略，以保持当地竞争力。

港税务优惠吸引资管公司

报道提到，本港拟大幅削减多项税收以吸引全球资产管理公司，包括针对符合资格的附带权益实施税务优惠，可显著提高基金经理的实质薪酬，对新加坡近年的成功势头构成挑战。数据显示，2025年香港管理的资产总额（AUM）按年大增20%，达破纪录的42.2万亿元，主要得益于基金净流入激增。

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