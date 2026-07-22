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月之暗面据报洽IPO前最后融资 估值达500亿美元 旗下Kimi震撼马斯克 「希望拗手瓜」

商业创科
更新时间：17:51 2026-07-22 HKT
发布时间：17:51 2026-07-22 HKT

AI初创公司月之暗面（Moonshot）据报正准备于8月洽谈在港上市前最后一轮融资、目标估值高达500亿美元（约3,900亿港元）之际，SpaceX行政总裁马斯克（Elon Musk）发文表示，旗下xAI开发的下一代AI模型Grok 4.6的训练已进入最后阶段，预计本周完成初步训练，并指Grok 4.6在各方面都优于1.5万亿参数的Grok 4.5，更强调该模型「有潜力超越」月之暗面旗下的Kimi K3。

欢迎加入「2万亿+」俱乐部

Kimi在微博官方账号上亦对马斯克回复「欢迎加入『2万亿+』俱乐部」。另有内媒引述B端企业业务负责人黄震昕表示，Kimi的表现给予马斯克一定程度的震撼，「现在拭目以待，希望他们出来跟我们掰一掰手腕（拗手瓜）」。

此外，黄震昕亦透露，月之暗面即将上线Kimi Hosted Agent平台，面向B端企业客户开放沙箱与Harness能力，提供PPT生成及投研系统搭建等标准化API，支援客户自订输出风格，并可直接嵌入企业内部办公系统使用。他指出，目前公司在B端收入结构中，API调用业务占比达70%，整体商业化路径清晰，并已形成可持续的正向循环。

事实上，月之暗面在上周五推出新一代开源模型Kimi K3，其参数规模高达2.8万亿，为目前全球参数规模最大的开源模型。根据Artificial Analysis数据显示，Kimi K3的表现上超越了所有竞争对手，仅次于Anthropic的Claude Fable 5和OpenAI的GPT-5.6。该模型在发布后不仅迅速引发海外科技界关注，更引来马斯克在社交平台X及相关报道评论区留言评价「令人印象深刻」。

未来数日完成夏季一轮融资

另一方面，据彭博引述消息报道，月之暗面将在未来数日内完成今年夏季的一轮融资，估值达315亿美元；一旦融资完成，公司计划立即与潜在投资者洽谈下一轮融资，亦可能是公司在今年IPO前的最后一笔融资。

此外，有消息指月之暗面计划本月底前拆除公司海外红筹架构，为国内融资及更广泛的IPO筹备工作铺路。

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