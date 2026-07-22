日本明治3.2亿沽内地乳制品业务 澳亚集团接手

据内媒报道，日本食品巨头明治控股株式会社周二（21日）发公告宣布，将其在中国的乳制品（包括牛奶及乳酪）及B2B业务转让给澳亚集团（2425）旗下上海澳亚食品，作价3.2亿元（人民币，下同）。

集中发展巧克力业务

明治指出，中国乳制品市场经营环境剧烈波动，面临消费者需求多元化、销售通路洗牌、市场竞争加剧，以及原材料与物流成本上涨等多重挑战，因此决定将资源重新重点投放在获利能力较高的巧克力业务。另外，公司亦表示交易对集团综合财务表现的潜在影响仍在评估中。

报道提到，明治近年中国业绩持续受压，虽然在2025年净销售额为12.84亿元，但营运亏损达10.4亿元，较2023年的6.43亿元和2024年的4.87亿元大幅扩大。其中天津厂房2025年净销售额1.31亿元，营运亏损5,000万元；苏州厂房净销售额大幅滑移至2.59亿元，营运亏损1.01亿元，由前一年的获利转为亏损。

另一方面，澳亚集团亦发通告指出，交易透过转让目标公司股权的方式进行，当中涉及明治乳业天津及苏州等生产基地，代价包括基本购买价3.2亿元及调整金额，购买价上限为3.5亿元。交易完成后，明治将保留商标授权监督权，以确保产品品质标准不受影响。