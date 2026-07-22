PwC中国上海成立人工智能研究院 盼释放中国AI创新价值

PwC中国今日（22日）宣布在上海成立人工智能研究院，致力构建切合本地市场需求的AI解决方案。该研究院将善用PwC全球网络，将内地创新与全球最佳实务联系起来，协助各行各业把握AI发展机遇，创造实质商业价值。

PwC中国主席兼首席执行官何睦宁（Hemione Hudson）表示，中国在AI技术研发、实际应用场景部署及生态圈建设方面的优势，已使其成为全球顶尖的创新枢纽。她又指，该行期望运用专业专长，支援内地企业的智能化升级，同时成为连接中国AI技术与全球市场需求的桥梁，从而在全球范围内释放中国AI创新的价值。

研究院设有五大核心领域

该行提到，研究院设有五大核心领域，包括研究、工厂制造、合作结盟与生态系统、行业交流，以及人才发展，涵盖由尖端研究到实际产业应用的整个价值链。研究院展厅是PwC中国专家与客户的协同合作枢纽，提供互动体验及原型共创，从而快速度身订造AI应用规划，协助企业高效启动其专属的AI转型之旅。

PwC中国人工智能研究院负责人刘亚霄表示，「我们的核心差异化优势在于担任AI技术与企业营运之间的『转换器』，为真实应用场景度身订造大模型，从而为企业带来可量度的回报」。

他续指，正如近期发布的《全球人工智能效能研究中国报告》指出，本地企业正将AI投资从降低成本转向价值创造。研究院将协助企业优先考虑高价值应用场景，并将AI能力转化为实质的业务增长动力。

