黄仁勋据报本周五与三星、SK集团及Naver会长举行圆桌会议
更新时间：16:56 2026-07-22 HKT
发布时间：16:56 2026-07-22 HKT
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据韩媒引述消息报道，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源及Naver创办人李海珍将于本周五（24日）在美国矽谷附近与Nvidia行政总裁黄仁勋举行圆桌会议。
报道指出，OpenAI行政总裁奥特曼与Anthropic行政总裁Dario Amodei也可能出席，汇聚记忆体晶片、绘图处理器（GPU）及生成式AI服务领域的企业领袖，预计将讨论的合作议题包括下一代HBM及AI加速器的供应、AI工厂、主权AI，以及自动驾驶与机械人等物理AI领域的合作。
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