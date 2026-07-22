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苹果iPhone 18系列据报已量产 富士康进入招工高峰期

商业创科
更新时间：14:20 2026-07-22 HKT
发布时间：14:20 2026-07-22 HKT

据内媒引述产业链消息指出，苹果iPhone 18系列手机已在量产，并处于产能爬坡阶段，而苹果iPhone代工组装厂商富士康亦已进入招工高峰期。报道又提到，苹果新一代iPhone产品按照惯例将在秋季发布。

设备板块或直接受益

此外，中信建投证券报告指出，iPhone 17系列产品销量良好，2026年至2027年苹果折叠屏手机、智能眼镜等多款新产品有望陆续发布，认为苹果创新周期向上，设备板块或将直接受益。

兴业证券亦发报告指，随著Apple Intelligence逐步普及和下半年iPhone 18系列及创新形态（如折叠屏）发布，硬件与AI协同创新有望持续引领高端手机市场新趋势，建议围绕苹果自身产品力和AI体验升级主线持续跟踪中长期价值机会。

不过，摩根大通对消费电子产品持谨慎态度，尤其是安卓智能手机供应链，但较看好iPhone供应链，原因是出货量强于预期、机型组合更有利，以及iPhone新品上市。
 

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