SK海力士发声明 否认收购英特尔俄亥俄州晶片厂 

SK海力士（韩：000660）今日（22日）发声明表示，否认收购英特尔（INTC）位于俄亥俄州的晶片厂，而英特尔亦澄清未有出售晶片厂。

早前有韩媒引述消息报道，SK海力士正与英特尔洽谈收购其位于俄亥俄州的晶片厂，计划在5年内开始生产前端存储晶片，并指SK海力士正在进行内部审查及政府审批程序，双方亦在协调交易金额及时间表。

分析师：英特尔否认出售晶片厂

然而，SK海力士发声明指公司「未如报道所述」，并否认推动或决定收购英特尔的晶片厂。Citrini Research分析师Jukan亦在社交平台X上发文指出，英特尔否认出售晶片厂，不过他同时亦指双方均未否认成立合资企业的可能性。

此外，有市场人士分析，高频宽记忆体（HBM）与AI晶片需求急速升温，虽促使各大半导体生产商积极探索美国本土生产的渠道，但跨国厂房资产交易仍牵涉技术转移、补贴法规审查及商业布局等复杂环节。