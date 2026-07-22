Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SK海力士发声明 否认收购英特尔俄亥俄州晶片厂 

商业创科
更新时间：10:45 2026-07-22 HKT
发布时间：10:45 2026-07-22 HKT

SK海力士（韩：000660）今日（22日）发声明表示，否认收购英特尔（INTC）位于俄亥俄州的晶片厂，而英特尔亦澄清未有出售晶片厂。

早前有韩媒引述消息报道，SK海力士正与英特尔洽谈收购其位于俄亥俄州的晶片厂，计划在5年内开始生产前端存储晶片，并指SK海力士正在进行内部审查及政府审批程序，双方亦在协调交易金额及时间表。

分析师：英特尔否认出售晶片厂

然而，SK海力士发声明指公司「未如报道所述」，并否认推动或决定收购英特尔的晶片厂。Citrini Research分析师Jukan亦在社交平台X上发文指出，英特尔否认出售晶片厂，不过他同时亦指双方均未否认成立合资企业的可能性。

此外，有市场人士分析，高频宽记忆体（HBM）与AI晶片需求急速升温，虽促使各大半导体生产商积极探索美国本土生产的渠道，但跨国厂房资产交易仍牵涉技术转移、补贴法规审查及商业布局等复杂环节。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
3小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
18小时前
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
19小时前
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
投资理财
6小时前
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
04:49
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
影视圈
12小时前
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
影视圈
13小时前
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
即时中国
5小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
深圳气象台预测，未来一星期，或有台风于广东省登陆。
台风「红霞」打到嚟？ 深圳气象台：7‧26前后广东登陆
即时中国
17小时前
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
打工仔压力爆煲「做做下嘢喺度喊」决心裸辞 网民分享求职市道现况掀热议｜Juicy叮
时事热话
3小时前