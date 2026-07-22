拆局｜汇丰整合恒生符预期 最终目的仍是节省成本 料续有下一步行动

汇丰控股（005）年初完成私有化恒生银行后整合香港职能部门第一击，将旗下汇丰香港及恒生的7个职能部门逐个整合，两行相关职能部门由其中一行主管全权统领，并向集团上级汇报香港该部门情况。有市场人士称，汇控此举属预期之内，反而令人大感意外的是在新安排下，大部分职能部门均由恒生一方任新主管。但该名人士认为，无论如何此举最终目的都是为了节省成本，故料有关职能部门或有下一步的整合资源和人手行动。

陈振英料不涉任何裁员行动

金融界立法会议员陈振英亦相信，汇控此举是优化香港的内部职能设置、精简架构的措施，属于集团一体化经营的惯常做法，一般并非以裁员为目标，惟部分员工须调动岗位。他又指，当初该集团私有化恒生之时曾表示不会裁员，故估计这次汇丰与恒生两行职能部门整合，不会涉任何裁员行动。

综合市场消息，汇控在私有化恒生后，为了精简香港市场的架构，近期将汇丰和恒生属于中后台支援性质的职能部门进行整合，并已向两行相关部门发出内部通知最新人事任命。

7个部门 6个由恒生高层领军

是次主要涉及7个职能部门，包括企业传讯部、公司秘书及企业管治部、风险监控及合规部、资讯科技部、内部审计部，财务部，以及营运总监。在新安排下，一改本来由汇丰及恒生两行相关职能部门主管各自向集团上级汇报的做法，而变为由一人负责统一汇报香港情况。

消息指，在整合后的7个职能部门中，有6个部门都是由恒生一方担任新安排下的最高主管，负责直接向集团上级汇报两行有关部门情况，而汇丰同一部门原来的主管则须向恒生一方汇报。当中，仅营运总监的职能是由汇丰一方领军，因适逢恒生营运总监赵蕙雯退休。消息续指，虽然有关人事新任命，大部分由恒生一方跑出，但其实当中有部分管理层是此前从汇丰借调去恒生的。

汇丰发言人回复本报查询表示，集团致力于通过旗下两间标志性银行服务香港，私有化恒生银行能够提升整体的能力，并推动增长，更好地服务现有和新客户。获委任的新主管（团队）将会探讨加强两间银行之间合作和协调的机会，将两行优势更有效率地服务客户。

