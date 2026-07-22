领展出售澳洲悉尼办公大楼资产50%股权 作价2.26亿澳元 料第三季完成

领展（823）宣布，已与Aware Real Estate达成协议，出售位于澳洲悉尼的100 Market Street的50%股权，作价约2.26亿澳元，并预计交易将于2026年第三季内完成。

所得款项用作基金单位回购

领展执行董事兼首席投资总裁宋俊彦表示，是次交易体现领展积极优化资产组合、审慎推进资本循环的策略，专注于发挥在亚太区持有及管理零售资产的核心优势。他又指，交易让领展引入新的资本伙伴，降低相关投资比重，同时继续按协议为项目营运提供管理服务；在符合监管要求及视乎市场估值情况下，拟将交易所得款项用作基金单位回购，以及重新投资于亚太区核心零售物业组合。

领展澳洲投资主管Julian Menegazzo亦表示，是次交易结合双方优势及长期资本，有助进一步提升资产表现，为投资者创造价值。

Aware Real Estate：策略高度契合

Aware Real Estate投资及资本交易主管Pete Carstairs则表示，100 Market Street是位于核心商业区的优质办公大楼资产，与公司长期投资策略高度契合，亦体现致力为投资者Aware Super及其成员创造可持续价值的承诺。Aware Super物业主管Alek Misev亦指，是次投资反映基金持续看好悉尼核心商业区办公大楼市场的长远前景。

领展提到，100 Market Street楼高10层，总可出租面积28,339平方米，目前全数租出，优质租户组合包括一家S&P/ASX 100指数成份股房地产投资公司、一个澳洲联邦政府机构及一个主权基金。物业享有便捷的交通网络连接，并荣获5.5星NABERS能源评级。

公司指出，澳洲依然是领展重要的投资市场，在当地拥有优质的零售及写字楼资产组合，包括位于悉尼的Queen Victoria Building、The Galeries及The Strand Arcade的权益。