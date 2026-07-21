花旗再上调全年楼价升12% 零售业复苏强劲 租金下半年回升

花旗对本港楼市维持正面看法，并上调全年楼价预测至升12%，2027年再升6%，该行同时认为零售受惠于旅游复苏及消费回暖，预测2026年销售将超过4,000亿元，按年升5%或以上，并预期零售销售增长13个月后，租金可于下半年开始止跌回升。

楼市观望态度料消化两个月

花旗指出，今年上半年一手住宅成交量按年飙升34%，创22年新高，发展商销售额更按年大增95%，而成交自7月以来近期放缓，主要受推盘步伐放慢、股市调整及内地限制跨境投资举动，令买家持观望态度，预计需时1至2个月消化。但花旗强调，目前仅属周期性整固，在供应有限及人口增长带动需求下，楼价结构性上升趋势不变。

零售复苏成下半年焦点

此外，花旗上调今年中环写字楼租金预测至升3%，料明年再升7%。该行表示，中环甲级写字楼空置率跌至三年低位的9.2%，过去12个月录得88万平方呎净吸纳量，业主开始建立候租名单，最优质物业租金已从谷底回升逾10%。而基于零售前景明显优于预期，花旗下半年的板块偏好为零售优先，其次为中环写字楼、住宅及其他写字楼。

股份推介方面，花旗认为行业首选为太古地产（1972）、领展（823）及新地（016），指太古地产受惠于香港与内地零售租金逐步回归常态，且股息与自由现金流具增长潜力；领展则受惠于租金见底回稳及持续回购；新地则在住宅市场具领导地位，盈利扩张可支持股息增加。该行同时对九仓置业（1997）持机遇性看法，建议投资者趁零售复苏部署相关股份。